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В Дагестане запускают инвестпроект по выращиванию осетровых

В Каякентском районе Дагестана приступили к реализации инвестиционного проекта по строительству рыбоводного хозяйства по выращиванию осетровых видов рыб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В рамках проекта планируется создать полноценную рыбоводную инфраструктуру: возвести объекты капитального строительства, некапитальные строения и сооружения, а также оснастить предприятие специализированным оборудованием.

На первом этапе производственная мощность хозяйства составит порядка 30 т товарной рыбы в год. В дальнейшем инвестор намерен поэтапно наращивать объемы выпуска продукции.

Наталья Белоштейн

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