В Дагестане запускают инвестпроект по выращиванию осетровых

В Каякентском районе Дагестана приступили к реализации инвестиционного проекта по строительству рыбоводного хозяйства по выращиванию осетровых видов рыб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В рамках проекта планируется создать полноценную рыбоводную инфраструктуру: возвести объекты капитального строительства, некапитальные строения и сооружения, а также оснастить предприятие специализированным оборудованием.

На первом этапе производственная мощность хозяйства составит порядка 30 т товарной рыбы в год. В дальнейшем инвестор намерен поэтапно наращивать объемы выпуска продукции.

Наталья Белоштейн