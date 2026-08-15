Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ ночью 15 августа уничтожили 598 БПЛА

В течение ночи 15 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации оборонного ведомства, БПЛА были ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым, Ростовской областью, а также над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, и над акваториями Черного и Азовского морей.

Сергей Емельянов