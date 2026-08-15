На территории 13 муниципалитетов Ставрополья объявлена беспилотная опасность

Утром 15 августа объявлена беспилотная опасность на территории 11 округов и двух городов Ставропольского края. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Режим действует на территории Андроповского, Апанасенковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Шпаковского округов, а также в Невинномысске и Ставрополе.

Губернатор края порекомендовал следить за передаваемыми сообщениями. За помощью обращаться по единому телефону экстренных служб «112».

Наталья Белоштейн