Главные новости к утру 15 августа

Вооруженные силы Украины с помощью ракет атаковали промышленное предприятие в Самарской области, сообщили местные власти.

Приложения компании Ozon удалили из онлайн-магазина Google Play.

Дональд Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после победы над Ираном.

Швейцарский банк Swissquote начал предупреждать россиян о закрытии их счетов.

В аэропорту Красноярска аварийно сел самолет, летевший из Пекина в Манчестер.

Модель искусственного интеллекта Claude, которой доверили управление магазином в Сан-Франциско, впервые уволила человека, сообщила Time.