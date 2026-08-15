Главные новости к утру 15 августа
Вооруженные силы Украины с помощью ракет атаковали промышленное предприятие в Самарской области, сообщили местные власти.
Приложения компании Ozon удалили из онлайн-магазина Google Play.
Дональд Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США после победы над Ираном.
Швейцарский банк Swissquote начал предупреждать россиян о закрытии их счетов.
В аэропорту Красноярска аварийно сел самолет, летевший из Пекина в Манчестер.
Модель искусственного интеллекта Claude, которой доверили управление магазином в Сан-Франциско, впервые уволила человека, сообщила Time.