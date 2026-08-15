В аэропорту Красноярска аварийно сел летевший из Пекина в Манчестер самолет

Самолет Airbus A330-300 авиакомпании Hainan Airlines, который летел по маршруту Пекин — Манчестер, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС и пресс-служба самого аэропорта.

При посадке никто не пострадал, к разрушениям происшествие не привело. Пассажирам и экипажу оказывается полная поддержка при согласовании с государственными ведомствами, уточнили в аэропорту. «На месте работают агенты службы организации пассажирских перевозок и качества, в том числе лингвисты»,— добавили там.

Из-за чего экипаж решил экстренно посадить самолет, не уточняется. В Красноярск за пассажирами отправят резервный борт, добавила пресс-служба аэропорта.