Швейцарский банк Swissquote начал предупреждать россиян о закрытии их счетов

Швейцарский банк Swissquote и его «дочка» Yuh начали рассылать живущим в стране россиянам уведомления о закрытии их счетов. Об этом сообщает Inside Paradeplatz.

По данным портала, ситуация затронула около 600 счетов. Договоры расторгают в том числе с россиянами, у которых есть постоянный вид на жительство, рассказал один из клиентов банка. В редких случаях предупреждения о блокировке присылают даже людям с двойным гражданством, имеющим швейцарский паспорт.

Глава Swissquote Марк Бюрки подтвердил эту информацию изданию. Он заявил, что существуют особые ситуации, когда банк обязан расторгнуть договор. «Например, если клиент находится в санкционном списке или если его финансовые активы тесно связаны с Россией», — сказал он.

Господин Бюрки добавил, что клиенты из России — это «непростая тема». «У нас не так много российских клиентов, и счета тех, кто проживает в Швейцарии, не закрываются систематически»,— сказал он.

Источник Inside Paradeplatz при этом заявил, что волна закрытий гораздо масштабнее той, о которой говорит руководитель банка. Причиной называются «повышенные требования Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками к мониторингу».

Как заявили Frank Media в Swissquote, на данный момент счета клиентов пока не заблокированы: финансовая организация контактирует с клиентами для поиска решений. Ситуация, по словам господина Бюрки, затронула в основном клиентов Yuh. Он заявил, что причины произошедшего носят исключительно экономический характер.

«Если мы обслуживаем граждан России, на нас возлагаются дополнительные обязанности по мониторингу: мы должны проверять экономическое происхождение размещенных у нас активов, сверять клиентов с санкционными списками и в целом усиленно контролировать все банковские операции. Доход от обслуживания клиентов в приложении Yuh очень невелик, поэтому затраты на мониторинг оказываются слишком высокими, чтобы продолжать такие отношения»,— сказал он.

Попадание под ограничения швейцарских граждан и обладателей ПМЖ господин Бюрки назвал возможной ошибкой. Он объяснил ее тем, что банк не всегда располагает полными данными о втором гражданстве своих клиентов.