Проблемный пассажир

В Краснодаре в одном из автобусов в начале августа произошла потасовка с водителем, которую устроили два подвыпивших пассажира. Эта история стала поводом для обсуждения правовой неурегулированности предупреждения подобных инцидентов. Проблема поездок в общественном транспорте в нетрезвом виде особенно актуальна летом в курортных городах. Юристы говорят, что формально закон не дает оснований для отказа в допуске в транспорт или высаживания пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские реагируют, в основном, только тогда, когда пассажир «выходит за рамки». Таксисты на правоохранителей не рассчитывают, а решают проблему самостоятельно доступными средствами. Правда, порой за это их наказывают агрегаторы.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Краснодарская полиция проверяет историю, которая в начале августа произошла в одном из автобусов, курсировавших по Губернскому микрорайону Краснодара. Там во время движения два подвыпивших пассажира набросились на водителя с кулаками, облили его пивом и порвали на нем одежду. Водитель смог предотвратить ДТП и безопасно остановить автобус. Процессуальное решение по делу пока не принято. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в УМВД города. Эта история снова всколыхнула в профессиональном сообществе перевозчиков дискуссии о том, что делать с пассажирами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Краснодарский юрист-транспортник Екатерина Бурнос разъяснила изданию, что вопрос реагирования на пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в различных видах транспорта регулируется по-разному. В частности, из поезда, согласно Правилам перевозок пассажиров на ж/д-транспорте, удалять такого пассажира исключительно по этому основанию нельзя, если только он не нарушает правила проезда или общественный порядок. Для водного транспорта по умолчанию действует тот же принцип, но сами перевозчики могут устанавливать себе также права на недопуск и удаление пассажиров своими внутренними правилами. Авиакомпания также имеют право отказать пассажиру в перевозке.

«А вот на автотранспорте аналогичные условия допуска к проезду пассажиров в состоянии опьянения отсутствуют. Единственное основание для высадки пассажира или его недопуска на рейс — неоплата билета. Поэтому фактически многие сталкиваются с проблемой нетрезвых пассажиров либо пассажиров, которые ведут себя ненадлежащим образом. Особенно часто — в курортных городах, куда люди приезжают на отдых», — говорит юрист.

Минтранс в таких случаях рекомендует перевозчикам взаимодействовать с полицией для задержания проблемных пассажиров и привлечения их к административной ответственности по ст. ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкоголя в запрещенных местах) или ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).

«В реальной жизни такие рекомендации сложно применимы. Нужно останавливать автобус, вызывать полицию, высаживать всех пассажиров и ждать приезда полицейских в отношении пьяного пассажира, который может покинуть место еще до их приезда. Плюс в городской черте это неудобно, но возможно, так как пассажиры могут пересесть на ближайшей остановке общественного транспорта на другой автобус. Но на междугородном сообщении водитель не вправе остановиться и высаживать пассажиров на трассе. Вместе с тем наличие в автобусе пьяного пассажира будет вызывать недовольство других попутчиков всю длительную поездку с возможными жалобами на перевозчика в контролирующие органы»,— добавляет Екатерина Бурнос.

О том, как на практике действуют в подобных ситуациях правоохранители, и при каких обстоятельствах они начинают реагировать на подвыпивших пассажиров «Ъ-Кубань» поинтересовался в управлении на транспорте МВД России по ЮФО. Там обратили внимание издания на то, что формулировки ст. 20.21 КоАП РФ во многом оценочны и не просты для применения (в части элемента о состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).

Усложняется привлечение по этому составу тем, что для этого требуется проведение медосвидетельствования. Поэтому полицейские реагируют на пьяного пассажира только тогда, когда его поведение выходит за пределы общепринятого, или на такого пассажира жалуются окружающие.

С января по начало августа 2026 года на юге России (включая новые территории) по ст. 20.20 и ст. 20.21 КоАП РФ транспортные полицейские составили 159 протоколов на объектах железнодорожного транспорта и 43 на воздушном. Из них шесть в отношении граждан, снятых с самолетов по прилету, и 13 в отношении не допущенных на посадку. Статистики по водному транспорту нет. Также отсутствуют отдельные данные по «пьяным» происшествиям на международных автобусных перевозках.

Владелец краснодарского такоспарка Александр Шапран рассказывает, что с проблемой пьяного пассажира его водители сталкиваются регулярно. Причем, характер проблем, которые он может с собой нести, разный: это и агрессивное поведение, и загрязнение салона, и вообще что угодно. В такой ситуации самым эффективным средством защиты для таксиста становится самозащита. Однако агрегатор зачастую становится на сторону клиента и блокирует таксиста — приходится заниматься доказыванием обоснованности его действий.

«Разрешать ситуацию нужно начинать с нажатия кнопки “Конфликт” в приложении агрегатора. При ее нажатии в салоне начинает вестись аудиозапись, которая в последующем помогает защитить водителя от претензий агрегатора, отстаивающего интересы клиента. Но все равно это не панацея.

Буквально недавно у нас водителю пришлось для самозащиты просто продемонстрировать наличие газового баллончика. По жалобе клиента агрегатор его заблокировал. На разбор ситуации и разблокировку ушло 10 часов.

Конечно, в этой ситуации можно было вызывать полицию. Также водитель, если подвыпивший клиент ведет себя агрессивно, может отвезти его к отделу полиции. Я своих водителей инструктирую так: если возникают такие проблемы, останавливаете машину, вынимаете ключ из замка зажигания и вызываете помощь. Наши водители быстро подъедут и защитят»,— резюмирует Александр Шапран.

Михаил Волкодав