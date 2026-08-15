Моор: атаки БПЛА не повлияли на планы Wildberries построить логоцентр в Тюмени

Власти Тюменской области не получали сообщений от инвесторов о пересмотре планов по реализации проекта логистического центра маркетплейса Wildberries (RWB) площадью более чем в 100 тыс. кв. м на территории индустриального парка «Московский» недалеко от Тюмени, рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции. Он подчеркнул, что представители компании также не заявляли об изменении сроков по возведению объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Пока все идет по плану»,— отметил господин Моор.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют склады Wildberries с 18 июля. Есть погибшие и десятки пострадавших. К началу августа было повреждено не менее 17% общей площади складов компании (5,2 млн кв. м), писал Forbes со ссылкой на данные аналитиков. RWB начала выплачивать компенсации селлерам и готовится представить общую схему помощи для своих партнеров.

Соглашение о строительстве комплекса Wildberries на Московском тракте Александр Моор подписал в марте 2022 года, в результате реализации проекта будет создано 7,5 тыс. рабочих мест. Стоимость возведения объекта составит 11 млрд руб. Срок сдачи комплекса переносили на 2028 год.

В июне 2025 года реализацию проекта на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили Александр Моор и основатель Wildberries Татьяна Ким. «Тюменская область является ключевым узлом на Транссибирской магистрали благодаря своему выгодному географическому и транспортному расположению. Строительство объекта в регионе станет не только важным звеном в логистической цепочке платформы, но и мощным стимулом для развития местного предпринимательства»,— отметила тогда госпожа Ким.

Василий Алексеев