Wildberries пообещала поддержку всем продавцам после атак на склады

Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания уже согласовала с правительством комплекс мер поддержки предпринимателей, пострадавших из-за ударов по логистическим объектам. По ее словам, в ближайшие дни будет объявлена общая схема помощи, которая должна охватить всех затронутых продавцов.

Пока эта система готовится, компания уже провела два транша выплат продавцам, чьи товары пострадали во время атак. Во вторую волну поддержки вошли почти 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, и многие из них уже получили начисления.

«Для наших более крупных партнеров мы ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за наш счет, кредитные каникулы в нашем банке и ряд иных мер поддержки»,— заявила госпожа Ким.

Отдельно компания готовит очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их проблемы.

Атаки на склады Wildberries в разных регионах России продолжаются с середины июля. В компании ранее сообщали о погибших и пострадавших среди сотрудников. Из строя выбыли не менее 8% логистических мощностей — около 444 тыс. кв. м.