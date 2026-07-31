Wildberries пообещала поддержку всем продавцам после атак на склады
Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания уже согласовала с правительством комплекс мер поддержки предпринимателей, пострадавших из-за ударов по логистическим объектам. По ее словам, в ближайшие дни будет объявлена общая схема помощи, которая должна охватить всех затронутых продавцов.
Пока эта система готовится, компания уже провела два транша выплат продавцам, чьи товары пострадали во время атак. Во вторую волну поддержки вошли почти 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, и многие из них уже получили начисления.
«Для наших более крупных партнеров мы ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за наш счет, кредитные каникулы в нашем банке и ряд иных мер поддержки»,— заявила госпожа Ким.
Отдельно компания готовит очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их проблемы.
Атаки на склады Wildberries в разных регионах России продолжаются с середины июля. В компании ранее сообщали о погибших и пострадавших среди сотрудников. Из строя выбыли не менее 8% логистических мощностей — около 444 тыс. кв. м.
В середине июля 2026 года логистические комплексы Wildberries подверглись атакам беспилотников в различных регионах России, включая Котовск (Тамбовская область), Электросталь (Московская область), Краснодар, Невинномысск (Ставропольский край) и Санкт-Петербург. Эти атаки привели к гибели и ранениям сотрудников, а также к значительным повреждениям инфраструктуры, при этом 8% логистических мощностей — около 444 тыс. кв. м — выбыли из строя.
По данным Совета безопасности РФ, удары носят символический характер и имеют «очень ограниченный» эффект для экономики страны в целом, однако приводят к локальным экономическим потерям и наносят ущерб малому бизнесу, активно работающему на маркетплейсах. Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания уже оказывала поддержку семьям погибших и пострадавшим сотрудникам, а также начала выплачивать компенсации продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены.
Бизнес-организации обратились к правительству с просьбами о выработке единых механизмов поддержки селлеров, пострадавших от ограничений в работе складов маркетплейсов. Помимо прямых выплат, предприниматели рассчитывают на кредитные каникулы, мораторий на штрафы и смягчение условий работы с маркетплейсами. Wildberries поддерживает идею системных механизмов для решения экстренных ситуаций на государственном уровне.