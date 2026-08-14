Новак поручил принять дополнительные меры для обеспечения регионов топливом

Вице-премьер Александр Новак обсудил ситуацию на внутреннем рынке топлива с главами регионов, а также представителями профильных ведомств и отраслевых компаний. Он поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС»,— указано в пресс-релизе правительства. ФАС на совещании доложила о возбуждении нескольких дел после анализа цен на топливо в регионах.

Представитель Минэнерго сообщил, что крупные нефтяные компании принимают необходимые меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые регионы. В Минсельхозе отметили, что предприятиям сельского хозяйства хватает топлива. Уборочная кампания проходит штатно, подчеркнули в ведомстве.

Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Для стабилизации ситуации правительство России снизило норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10%, временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива и разрешило выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».

О ситуации на нефтяном рынке в России — в материале «Ъ» «Вот бак-то так».