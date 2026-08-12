Вот бак-то так

После многолетнего июньского минимума, в июле российские НПЗ пусть символически, но нарастили переработку до 4,2 млн б/с. Однако уже в августе, прогнозирует Kpler, может быть обновлен очередной антирекорд — 4 млн б/с. Возврата к привычным значениям в 5,3–5,5 млн б/с в текущем году в отрасли уже не ожидают, хотя эксперты и не исключают, что в сентябре переработка может вырасти за счет восстановления загрузки мощностей. Тем временем в некоторых регионах власти начали возвращать ограничения на продажу топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Переработка нефти на российских НПЗ в августе может сократиться до 4 млн б/с из-за внеплановых ремонтов и простоев, говорится в обзоре Kpler. По данным аналитиков, в таком случае показатель сократится почти на 5% относительно июльского значения (4,2 млн б/с) и окажется примерно на 2,5% ниже июньского уровня (4,1 млн б/с), который и так был минимумом за последние годы.

По оценке источника “Ъ” в отрасли, в августе переработка может составить 3,8–4,1 млн б/с и вырасти до 4–4,3 млн б/с в сентябре. К привычным 5,3–5,5 млн б/с отрасль в 2026 году уже не вернется, полагает он. Собеседник “Ъ” добавляет, что практический минимум переработки — 3,3–3,5 млн баррелей, ниже которого обеспечить внутренний рынок топливом становится крайне сложно. Наиболее чувствительным продуктом, по его словам, остается бензин: в начале июля производство составляло 70% сезонного потребления из-за чего топливо потребовалось импортировать.

В начале июля ожидания аналитиков были заметно оптимистичнее.

В Kpler прогнозировали рост переработки до 4,4–5 млн б/с в июле—сентябре, но предупреждали, что сохраняющиеся ремонты будут ограничивать восстановление. Для сравнения, летом 2024–2025 годов российские НПЗ перерабатывали около 5–5,5 млн б/с.

Аварийные ремонты на российских НПЗ и перебои с поставками нефтепродуктов с Ближнего Востока стали причинами, по которым Международное энергетическое агентство (IEA) снизило прогноз мировой переработки в третьем квартале на 370 тыс. б/с, до 80,8 млн б/с. Выпадение с мирового рынка российских поставок дизтоплива из-за запрета на экспорт привело к повышению цен в Европе и вынудило импортеров искать альтернативы.

Ситуация с поставками топлива в некоторых регионах снова осложнилась в начале августа.

В Липецкой и Оренбургской областях ограничили продажу бензина по системе «чет-нечет» и до 30 литров на один автомобиль. Власти Сочи призвали жителей и отдыхающих не ездить на личном транспорте из-за ограничений поставок топлива на АЗС. Отмечается, что в логистических схемах поставок возникли сбои, из-за чего крупные операторы ввели лимиты на отпуск топлива.

Вице-премьер Александр Новак на последнем совещании по ситуации на топливном рынке 11 августа поручил ведомствам, региональным властям и нефтекомпаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом, следить за динамикой цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям, сообщали в правительстве. Для стабилизации внутреннего рынка власти в том числе продлили действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на бирже с 30 сентября по 31 декабря 2026 года, а также разрешили производство, импорт и продажу бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года.

Павел Сорокин, замглавы Минэнерго, о ситуации на топливном рынке в июле 2026 года, «Прайм»: Никто не говорит, что ситуация простая. Но... ее удается держать под контролем.

Уровень около 4 млн б/с можно считать базовым для российской переработки нефти, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. На динамику, поясняет он, в том числе повлиял запрет на экспорт дизтоплива из России, действующий с 8 июля. Ограничения на вывоз дизтоплива для производителей планируют снять с сентября. При нулевых зарубежных поставках дизтоплива переработка может опуститься ниже 4 млн б/с, допускает господин Терешкин. Компании, по его словам, будут перенаправлять сырье с НПЗ на экспорт, чтобы избежать сокращения добычи. В сентябре, прогнозирует эксперт, экспорт газойля и дизтоплива может вернуться к июльским уровням (не менее 400 тыс. баррелей), но ситуация будет зависеть прежде всего от динамики ремонтов. Возобновление экспорта дизтоплива для производителей может несколько оживить работу НПЗ, считают и в Kpler. Но, отмечают там, ключевым фактором остаются ремонты.

В сентябре переработка может вырасти за счет восстановления загрузки мощностей, считает старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук. Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин сомневается, что июньский минимум в 4,1 млн б/с будет обновлен. По его мнению, после окончания пика летнего спроса компании постараются отложить плановые ремонты в сентябре—октябре на максимально возможный срок.

Ольга Озембловская