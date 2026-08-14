Ростовская область обозначила 37 приоритетных отраслей для развития экономики

Ростовская область утвердила перечень из 37 приоритетных отраслей экономики, он станет ориентиром для господдержки и привлечения инвестиций. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

В список вошли традиционные сектора (металлургия, машиностроение, химическая промышленность), инфраструктурные и сервисные отрасли (строительство, торговля, гостиничный и ресторанный бизнес), высокотехнологичные направления (IT, производство электроники, фармацевтика, энергетика, в том числе ВИЭ), а также сельское хозяйство, рыболовство и социальный блок (образование, культура, спорт).

На базе перечня скорректируют меры поддержки (налоговые льготы, субсидии и др.) и актуализируют инвестиционную карту региона. Детальные планы по развитию направлений с целевыми показателями до 2030 года представят в ближайшие месяцы.

Наталья Белоштейн