Права требования ООО «СК Юг» к дебиторам выставлены на торги за 36 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Сбытовая Компания Юг» (ООО «СК Юг») Сергей Квиникадзе объявил о проведении торгов по продаже прав требования компании за 36,4 млн руб. Торги пройдут на электронной торговой площадке ЦДТ. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основанием для формирования лота послужили судебные акты Арбитражного суда Ростовской области. Так, определением от 2 июля 2025 года признано доказанным наличие оснований для привлечения учредителя компании Ленора Арушаняна к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СК Юг». К ответственности он был привлечен 29 мая 2026 года.

Прием заявок на участие в торгах открыт с 14 августа до 18 сентября 2026 года. Сами торги запланированы на 19 сентября 2026 года. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота, а размер задатка — 10% от нее.

Ознакомиться с информацией об объекте торгов, а также с порядком их проведения можно в рабочие дни с 16:00 до 17:00 по адресу организатора.

Решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «СК Юг» признано банкротом в конце февраля 2024 года. Основанием стала задолженность компании перед УФНС России по Ростовской области в размере 701 тыс. руб. В том числе 74,8 тыс. руб. отнесены ко второй очереди требований, 626,1 тыс. руб. — к третьей (из них 249,2 тыс. руб. составляют пени).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СК Юг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 10 февраля 2016 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Учредителем является Ленор Арушанян. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Последнюю финансовую отчетность компания предоставляла за 2017 год. Тогда выручка должника выросла на 109% — до 71,8 млн руб., при этом чистый убыток составил 4,3 млн руб.

Согласно сведениям ФНС, налоговая задолженность компании 1 июля 2026 года составила 938,9 тыс. руб.

Наталья Белоштейн