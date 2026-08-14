В апреле—июне 2026 года, по данным Росстата, среднее количество занятых в Краснодарском крае превысило 2,9 млн человек — почти на 1% больше, чем в эти же месяцы прошлого года. При этом численность трудоспособного населения и уровень безработицы в крае за последний год не изменились. Как считает экономический советник Южного ГУ Банка России Карэн Туманянц, это говорит о сохранении высокой потребности в работниках у кубанских предприятий.

Карэн Туманянц

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«Увеличение числа занятых при стабильности остальных показателей рынка труда происходит благодаря тому, что трудиться начинают те, кого раньше не считали безработными даже при отсутствии работы. Например, учащаяся молодежь, пенсионеры, домохозяйки. Об этом говорит устойчивое повышение показателя участия населения в рабочей силе. С минимального значения четвертого квартала 2022 г. в 65,4% он вырос ко второму кварталу текущего года до 68,6% и приблизился к рекордным для нашего края уровням за всю историю расчета этого показателя.

Решение о начале или возобновлении трудовой деятельности может быть связано с привлекательным размером заработка. В последние годы рост зарплат в регионе стабильно обгоняет инфляцию.

Так, с января по май этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года, по последним данным Росстата, зарплата увеличилась почти на 11% при годовом росте потребительских цен на 5,4% (в июле 2026-го). Динамика средней зарплаты отражает повышение оплаты труда не только новым, но и действующим работникам, чтобы удержать их от желания воспользоваться более щедрыми предложениями других работодателей.

Бизнес увеличивает расходы на сотрудников, потому что найти специалистов по-прежнему сложно. В июне на предприятиях имелось более 70 тыс. вакансий при 60 тыс. безработных в крае. Уровень безработицы последние три года держится на отметке около 2% от численности трудоспособного населения, тогда как еще в 2021 году он превышал 5%.

Все это свидетельствует о серьезных ограничениях со стороны трудовых ресурсов для дальнейшего роста экономики. Текущая возрастная структура населения Краснодарского края говорит о том, что в ближайшие годы общая численность жителей трудоспособного возраста увеличиваться не будет, а возможности дальнейшего закрытия вакансий за счет молодежи и старших возрастных групп не бесконечны.

Следовательно, выпуск продукции будет расти только по мере повышения производительности труда. С 2021 по 2024 год (более поздние данные пока отсутствуют) производительность труда в Краснодарском крае росла в среднем на 3% в год. В целом по стране значение более скромное — 2%. Исходя из этого показателя, можно сделать два вывода.

Во-первых, в текущих условиях подстегнуть экономику низкими ставками и дешевыми деньгами, которые приведут к более высокой динамике спроса на товары и услуги, не удастся. Причина — в нехватке работников для обеспечения производства дополнительного количества продукции. Это лишь повысит цены на нее, то есть приведет к росту инфляции.

Во-вторых, увеличение расходов на оплату труда быстрее, чем растет объем выпуска (именно так происходило в последнее время), безусловно, ведет к повышению себестоимости произведенной продукции. В результате предприятие вынуждено поднимать цены.

Таким образом, состояние рынка труда сигнализирует о необходимости сдержанной динамики спроса, чтобы инфляция не росла высокими темпами и не обесценивала доходы населения. Банк России стремится обеспечить соответствие спроса производственным возможностям экономики. В текущей ситуации с трудовыми ресурсами нужна жесткая денежно-кредитная политика, чтобы снизить инфляцию и защитить доходы и сбережения граждан. Под влиянием высокой ключевой ставки спрос повышается более умеренно, поэтому цены растут медленнее».