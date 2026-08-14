«Такого основания для невыхода на работу, как “бессонная ночь” — нет»

В Новороссийске после ночной атаки БПЛА 12 августа у горожан возникли вопросы, связанные с трудовыми правами. Во-первых, является ли бессонная ночь из-за обстрелов законным основанием для невыхода на работу. Во-вторых, имеют ли работники право покинуть рабочее место и направиться в укрытие при сигнале тревоги, учитывая, что на многих предприятиях инструкции по безопасности игнорируются, а сирены просто не замечают. Ситуацию для «Ъ-Новороссийск» прокомментировал адвокат Дмитрий Береснев.

Дмитрий Береснев

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«К сожалению, такого основания для невыхода на работу, отгула или простоя, как “бессонная ночь” — нет. После отбоя тревоги необходимо прибыть на работу, если для этого есть объективная возможность.

Даже в случае, если бы режим ЧС был объявлен до начала рабочего дня — все равно ключевым фактором будет являться возможность добраться до работы и исполнять свои обязанности. К слову, 12 августа она была, поскольку общественный транспорт работал, как и существовала возможность доехать до любой точки города даже в условиях локальных ограничений на дорогах.

Попросить отпуск за свой счет тоже вряд ли получится. Во-первых, работодатель не обязан давать его, если вы не относитесь к установленному законом короткому перечню категорий работников (работающие пенсионеры по старости (по возрасту), работающие инвалиды, родители, супруги и совершеннолетние дети военнослужащих и сотрудников, которые умерли из-за ранения, полученных при исполнении обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением службы). Во-вторых, даже в случае, если вы относитесь к данным льготным категориям работников, кому не могут отказать, то еще необходимо соблюсти процедуру в виде подачи письменного заявления и вынесения приказа, что невозможно успеть сделать до начала рабочего дня.

Таким образом, если коллективным договором в организации не оговорены упрощенные варианты согласования (через месседжеры, рабочие чатыи не расширены возможности и основания отгулов, то остается только полагаться на личные договоренности с непосредственным руководителем, который, возможно, тоже не выспался. Но при этом крайне важно получить разрешение на отгул или опоздание в любой письменной форме, позволяющей идентифицировать стороны диалога (просто телефонный разговор не подойдет).

Согласно разъяснениям Роструда, если работник не может выполнять свои обязанности из-за введения режима опасности, перекрытия дорог или необходимости укрыться, его отсутствие должно рассматриваться как простой. Если в регионе действует официальное экстренное оповещение о возможной атаке БПЛА, согласно ч. 1 ст. 379 ТК РФ в целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, которая в таких условиях непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

Временное отсутствие на работе в период объявленной угрозы, как и следование рекомендациям МЧС РФ об укрытии не будет считается прогулом, а должно рассматриваться как простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника (ст. ст. ст. 72.2, 157, 379 ТК РФ). Обязанность письменного уведомления возможно соблюсти также путем любого письменного сообщения в рабочем чате или иной рабочей переписке.

Но необходимо учитывать наличие в законах оговорки про исключения. Ссылаться на угрозу БПЛА и убывать в укрытие не получится, например, у работников аварийно-спасательных служб, пожарных формирований, сотрудников, занятых на особо опасных производствах, работников, чьи обязанности напрямую связаны с обеспечением жизнедеятельности населения (энергоснабжение, водоснабжение, связь, скорая помощь).

Если самостоятельно вы не можете оценить степень критичности и важности своей трудовой деятельности — имеет смысл уже сегодня письменно запросить у работодателя алгоритм действий в случае объявления угрозы атаки или атаки БПЛА с разъяснением возможности применения ст. ст. ст. 72.2, 157, 379 ТК РФ в такой ситуации».