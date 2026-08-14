На Дону на реализацию нацпроектов направлено 35 млрд рублей

В Ростовской области в 2026 году на реализацию национальных проектов предусмотрено финансирование в объеме почти 35 млрд руб. Из этой суммы около 20 млрд руб. составляют средства федерального бюджета. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На реализацию проектов «Семья» и «Инфраструктура для жизни» приходится более 75% от общего объема выделенных средств.

Контроль за расходованием бюджетных средств остается одним из ключевых направлений работы региональных властей. Как отметил Юрий Слюсарь, курирующие заместители губернатора регулярно выезжают на объекты, где оценивают качество работ подрядчиков и соблюдение установленных сроков.

Отдельное внимание в регионе уделяют информационной открытости: власти делают ставку на активное информирование жителей о планируемых и текущих работах, а также о сроках их выполнения.

Наталья Белоштейн