«Яблоко» обжаловало решение Верховного суда о снятии с выборов

Партия «Яблоко» подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда о снятии ее кандидатов в депутаты Госдумы с выборов. Об этом сообщил журналистам председатель партии Николай Рыбаков.

Он назвал судебное решение лишенным оснований и заверил, что партия сделает все, чтобы «Яблоко» вернули в выборные бюллетени. Судебное заседание назначено на 17 августа, передает «РИА Новости».

Вечером 10 августа Верховный суд удовлетворил заявление партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму, которые пройдут 18–20 сентября. Суд согласился с большинством претензий «Родины» к тому, что «Яблоко» нарушало авторские права при создании агитационных материалов. Из решения следует, что фото, иллюстрации и другие охраняемые авторским правом объекты использовались без разрешения. Речь шла в том числе о цитировании стихотворения «Пусть всегда будет солнце». ЦИК также предоставил данные об иностранном финансировании, которое получали «контрагенты» «Яблока».

Подробности — в материале «Ъ» «Зато не экстремисты».