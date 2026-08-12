Зато не экстремисты

Поводами для снятия с выборов в Госдуму партии «Яблоко» стали иностранное финансирование, не оплаченная из избирательного фонда агитация и нарушение авторских прав, в том числе компании OpenAI. Это следует из мотивировочной части решения Верховного суда от 10 августа, с которой ознакомился “Ъ”. По мнению экспертов, в этом документе есть новеллы, которые могут повлиять и на других участников выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Снятия «Яблока» с выборов добивалась партия «Родина», ссылавшаяся в своем иске на допущенные конкурентами многочисленные нарушения. Уже в суде к ней присоединился Центризбирком, предоставивший данные об иностранном финансировании, которое получали «контрагенты» «Яблока».

Как следует из решения, Верховный суд (ВС) подтвердил нарушение запрета на прием пожертвований в избирательный фонд от НКО, получавших средства из-за рубежа. Согласно справке Росфинмониторинга, в период с 9 июля по 2 августа 2026 года на счет «Яблока» поступили средства от лиц, получивших в сопоставимый период финансирование из США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и ряда других стран — всего около 2,8 млн руб., указано в решении ВС. А среди контрагентов партии выявлено 74 лица, на счета которых за период с апреля 2023-го по август 2026 года поступило около 80 млн руб. от 310 иностранных лиц.

Суд отметил «существенный рост информационной активности» партии, в том числе в заблокированных в РФ соцсетях. Оплата расходов, связанных с размещением агитматериалов на таких ресурсах, не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда.

Ссылаясь на оценку стоимости размещения материалов в поддержку партии, проведенную Ассоциацией блогеров и агентств, ВС делает вывод, что расходы на рекламу, произведенные помимо избирательного фонда, значительно превосходят допустимые 5% (35 млн руб.).

Также признано агитацией размещенное на сайте партии интервью ее основателя Григория Явлинского. В нем приведены строки стихотворения «Пусть всегда будет солнце» и фраза «Лишь бы не было войны» из пьесы Александра Володина «Пять вечеров» без указания имен авторов и согласия правообладателей. Наличие во фразе общеупотребительных слов само по себе не означает, что данная фраза не является объектом авторского права, подчеркнул ВС. Он также пришел к выводу, что авторские права нарушают размещенные на сайте без согласия правообладателей эмблемы партий, переработанные фотографии физических лиц, а также иллюстрация к фразе Льва Толстого из книги «Война и мир» и кадр из одноименного кинофильма.

Наконец, признано нарушением использование созданного при помощи ChatGPT изображения с двумя поездами, послужившего иллюстрацией для размещенной на сайте «Яблока» статьи господина Явлинского. «При размещении изображения партией "Яблоко" не указано согласие на его размещение правообладателя, которым является компания OpenAI, проинформировавшая о принадлежности прав на результат интеллектуальной деятельности, полученный с помощью искусственного интеллекта, и запрещающая использование на территории России ChatGPT»,— говорится в решении. С доводом ответчика о том, что ChatGPT является искусственным интеллектом и не может быть отнесен к объектам интеллектуальных прав, суд не согласился, напомнив, что Гражданский кодекс относит программы для ЭВМ к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности.

Оценивать наличие в агитматериалах партии признаков экстремизма ВС отказался, но этот вопрос может быть рассмотрен в отдельном производстве, если появятся соответствующие доказательства.

«Яблоко» решительно отвергает все предъявленные обвинения и считает, что в ходе судебного разбирательства они были убедительно опровергнуты. «Партия намерена доказать свою правоту в апелляционной инстанции»,— говорится в пресс-релизе организации. Получение жертвователями денег из-за границы само по себе еще не означает иностранного финансирования партии, настаивают «яблочники», ведь пожертвования, не соответствующие требованиям закона, возвращались отправителям. Не согласны в партии и с выводами суда о том, что размещение материалов о «Яблоке» в соцсетях и на интернет-платформах происходило по его инициативе. Что же касается необходимости получать у OpenAI разрешение на использование изображений, созданных с помощью ChatGPT, то сама компания признает право собственности за пользователями, да и механизм получения такого разрешения отсутствует, добавили в «Яблоке».

Эксперты отмечают, что решение ВС содержит ряд новелл, которые могут серьезно повлиять на правила предвыборной агитации.

В частности, констатирует руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский, из документа следует, что теперь любого кандидата можно «снести», если станет известно, что он использовал картинку, изготовленную с помощью нейросетей, даже с указанием на этот факт. А адвокат Максим Секач обращает внимание на то, что ВС разрешил признавать агитацией материалы, размещенные на сайте партии задолго до начала агитпериода, и это тоже сулит всем участникам выборов много неожиданностей. В ситуации же с рекламой в соцсетях получается, что «Яблоко» должно нести ответственность за действия третьих лиц, но в этом случае «все на мушке», предупреждает эксперт.

Анастасия Корня