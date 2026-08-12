«Яблоко» получило мотивированное решение Верховного суда о снятии с выборов

Представители партии «Яблоко» получили мотивированное решение Верховного суда об отмене регистрации списка на выборах в Госдуму по иску «Родины». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника процесса.

В документе содержится правовое обоснование решения суда. Как писал «Ъ», суд согласился с большинством претензий «Родины» к тому, что «Яблоко» нарушало авторские права при создании агитационных материалов. Из решения следует, что фотографии, иллюстрации и другие охраняемые авторским правом объекты использовались без разрешения. Речь, в частности, идет о цитировании строк стихотворения «Пусть всегда будет солнце» Льва Ошанина.

Суд также принял во внимание доводы «Родины» об иностранных источниках финансирования «Яблока». Были учтены сведения от Росфинмониторинга, согласно которым среди контрагентов партии были обнаружены несколько юрлиц, которым поступали средства из иностранных источников.

Защита «Яблока» намерена обжаловать решение суда. На это у нее есть пять дней с момента вынесения решения.