Как прошло заседание Верховного суда по иску о снятии «Яблока» с выборов

Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка кандидатов от «Яблока». На заседании прокуратура частично поддержала иск, а представитель ЦИКа заявил о наличии у кандидатов оппозиционной партии иностранного финансирования. По мнению «Родины», представители «Яблока» нарушили законодательство об интеллектуальной собственности при создании агитационных материалов. Как прошло заседание — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: юристы «Яблока» Виталий Исаков и Гаджи Алиев, председатель «Яблока» Николай Рыбаков во время заседания Верховного суда

Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Слева направо: юристы «Яблока» Виталий Исаков и Гаджи Алиев, председатель «Яблока» Николай Рыбаков во время заседания Верховного суда

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Претензии «Родины»

В иске партия «Родина» указала, что «Яблоко» нарушила правила использования интеллектуальной собственности и агитации. В заявлении утверждалось, что изображения Дмитрия Медведева, Виктории Бони, а также эмблемы партий были использованы без согласия правообладателей. По мнению «Родины», аналогичным образом «Яблоко» нарушила закон, когда разместила на своем ресурсе кадры из кинофильма «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также фото бомбардировки Хиросимы.

Истцы заявили, что эмблема партии якобы копирует знаменитый плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Скриншот из иска партии «Родина» с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Скриншот из иска партии «Родина» Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Скриншот из иска партии «Родина» Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Следующая фотография 1 / 3 Скриншот из иска партии «Родина» с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Скриншот из иска партии «Родина» Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Скриншот из иска партии «Родина» Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Поводом для претензий также стали цитаты из песни «Пусть всегда будет солнце» и выражение «Лишь бы не было войны» в агитационных материалах, а также использование изображений, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.

По утверждению «Родины», после регистрации «Яблока» в качестве кандидата на выборах материалы в ее поддержку массово распространялись через ресурсы лиц и организаций со статусом иностранных агентов, а также зарубежными СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители истца во время заседания

Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Представители истца во время заседания

Фото: пресс-служба партии «Яблоко» «Родина» потребовала признать экстремистскими высказывания членов «Яблока» о недопустимости преследования ЛГБТ-сообщества (движение объявлено в РФ экстремистским и запрещено) и призывы партии к миру.

В «Родине» отметили, что у 218 из 269 кандидатов в списке «Яблока» уведомления об отсутствии иностранных счетов и активов датированы периодом с 20 по 26 июня этого года, тогда как предвыборный съезд партии состоялся 27-28 июня.

«Родина» обвинила «Яблоко» в нарушении прав АО «Коммерсантъ» из-за отсутствия имени фотокорреспондента Анатолия Жданова под снимком на сайте. «Яблоко» предоставило официальный счет и подтвердила законность использования материала по договору.

Среди других обвинений в иске указано использование в агитационных материалах данных «Левада-центра», который объявлен в России иностранным агентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонник «Яблока» у здания Верховного суда

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Сторонник «Яблока» у здания Верховного суда

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Позиция «Яблока»

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков подчеркнул на заседании, что для снятия партии с выборов «нет никаких оснований». «Все документы были проверены ЦИК, решение о допуске было принято единогласно», — напомнил он. По его словам, партию неоднократно проверял Минюст на предмет различных нарушений, и ничего противозаконного не выявил.

По словам господина Рыбакова, истец «дошел до абсурдного утверждения, будто лозунг „за мир и перемены“ унижает достоинство тех, кто голосует за другие партии». В случае снятия «Яблока» с выборов в России не будет возможным идеологическое и политическое разнообразие, выразил мнение господин Рыбаков.

В ответ на обвинения истца в иностранном финансировании председатель «Яблока» подчеркнул, что партия получает средства только от граждан России в форме пожертвований.

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский поддержал свою партию в посте в Telegram во время заседания. По его словам, многие жители страны хотят голосовать за партию, потому что она предложила им проголосовать «за мир, свободу и жизнь без страха».

Юрист и кандидат от «Яблока» Виталий Исаков в ходе заседания ответил на обвинения «Родины» в нарушении авторского права. Он отметил, что общеупотребимые фразы, цитирование которых не связано с конкретным художественным произведением, не могут охраняться авторским правом.

Судья в ответ на это уточнил, не опровергает ли «Яблоко» авторство цитируемых фраз. «Мы исходим из того, что они являются общеупотребимыми»,— ответил господин Исаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ / купить фото Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ / купить фото Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ / купить фото Участники заседания Верховного суда Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Сторонник партии «Яблоко» у здания Верховного суда Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Участники заседания Верховного суда Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Сторонник партии «Яблоко» у здания Верховного суда Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Партия «Яблоко» заявила в суде, что иск партии «Родина» о снятии с выборов в Госдуму обосновывается не агитационными материалами, а старыми публикациями, созданными до начала предвыборной агитации.

Представитель «Яблока» Гаджи Алиев отверг претензии «Родины» к использованию изображения из ChatGPT. Он заявил, что права на созданные картинки принадлежат пользователям сервиса, а сам ИИ не может владеть авторскими правами.

Материалы, которые истец квалифицировал как поддержку ЛГБТ (движение объявлено экстремистским и запрещено в России) создавались до выборов и не включались в структуру агитации партии, отметил представитель «Яблока». Для применения нормы об экстремизме не достаточно слов «права ЛГБТ» (движение объявлено экстремистским и запрещено в России), экстремизмом считается оправдание или побуждение к такой деятельности, но в выступлениях «Яблока» этого нет, добавил ответчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Верховного суда Вячеслав Кириллов во время заседания

Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Судья Верховного суда Вячеслав Кириллов во время заседания

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Позиция ЦИК

Представитель ЦИК заявил, что при проведении предвыборной агитации партией «Яблоко» допущены нарушения авторского права.

По его словам, сайт может использоваться для проведения агитации, равно как и размещенные на нем материалы, независимо от даты публикации. Как минимум один материал размещен после начала агитационного периода.

У «Яблока» нет разрешения на использование отрывков из стихотворения и пьесы — между тем, авторские права распространяются в том числе на часть произведения.

К результатам полученным с помощью ChatGPT защита авторского права не применима, но можно говорить о нарушении правил использования площадки.

Иностранное финансирование

ЦИК сделал запрос о получении «Яблоком» иностранного финансирования.

Комиссия утверждает, что в составе федерального списка партии имеются лица, получавшие такое финансирование в период, предшествующий году выборов.

В числе контрагентов партии обнаружены несколько юрлиц, которым также поступали средства из иностранных источников.

По словам представителя комиссии, это не может служить предметом рассмотрения в рамках текущего иска, но может стать таковым в другом деле.

Росфинмониторинг заявил, что партия «Яблоко» получала финансирование через третьих лиц из США и Германии.

По словам председателя московского «Яблока» Кирилла Гончарова, речь идет о нескольких пожертвованиях из Армении и Грузии «в сумме на 16 тысяч, которые были возвращены донорам».

Эрдни Кагалтынов, Анастасия Корня, Матвей Иващенко