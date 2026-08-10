Как прошло заседание Верховного суда по иску о снятии «Яблока» с выборов
Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму
Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка кандидатов от «Яблока». На заседании прокуратура частично поддержала иск, а представитель ЦИКа заявил о наличии у кандидатов оппозиционной партии иностранного финансирования. По мнению «Родины», представители «Яблока» нарушили законодательство об интеллектуальной собственности при создании агитационных материалов. Как прошло заседание — в подборке «Ъ».
Слева направо: юристы «Яблока» Виталий Исаков и Гаджи Алиев, председатель «Яблока» Николай Рыбаков во время заседания Верховного суда
Фото: пресс-служба партии «Яблоко»
Претензии «Родины»
- В иске партия «Родина» указала, что «Яблоко» нарушила правила использования интеллектуальной собственности и агитации. В заявлении утверждалось, что изображения Дмитрия Медведева, Виктории Бони, а также эмблемы партий были использованы без согласия правообладателей. По мнению «Родины», аналогичным образом «Яблоко» нарушила закон, когда разместила на своем ресурсе кадры из кинофильма «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также фото бомбардировки Хиросимы.
- Истцы заявили, что эмблема партии якобы копирует знаменитый плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.
- Поводом для претензий также стали цитаты из песни «Пусть всегда будет солнце» и выражение «Лишь бы не было войны» в агитационных материалах, а также использование изображений, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.
- По утверждению «Родины», после регистрации «Яблока» в качестве кандидата на выборах материалы в ее поддержку массово распространялись через ресурсы лиц и организаций со статусом иностранных агентов, а также зарубежными СМИ.
- «Родина» потребовала признать экстремистскими высказывания членов «Яблока» о недопустимости преследования ЛГБТ-сообщества (движение объявлено в РФ экстремистским и запрещено) и призывы партии к миру.
- В «Родине» отметили, что у 218 из 269 кандидатов в списке «Яблока» уведомления об отсутствии иностранных счетов и активов датированы периодом с 20 по 26 июня этого года, тогда как предвыборный съезд партии состоялся 27-28 июня.
- «Родина» обвинила «Яблоко» в нарушении прав АО «Коммерсантъ» из-за отсутствия имени фотокорреспондента Анатолия Жданова под снимком на сайте. «Яблоко» предоставило официальный счет и подтвердила законность использования материала по договору.
- Среди других обвинений в иске указано использование в агитационных материалах данных «Левада-центра», который объявлен в России иностранным агентом.
Представители истца во время заседания
Фото: пресс-служба партии «Яблоко»
Сторонник «Яблока» у здания Верховного суда
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Позиция «Яблока»
- Председатель «Яблока» Николай Рыбаков подчеркнул на заседании, что для снятия партии с выборов «нет никаких оснований». «Все документы были проверены ЦИК, решение о допуске было принято единогласно», — напомнил он. По его словам, партию неоднократно проверял Минюст на предмет различных нарушений, и ничего противозаконного не выявил.
- По словам господина Рыбакова, истец «дошел до абсурдного утверждения, будто лозунг „за мир и перемены“ унижает достоинство тех, кто голосует за другие партии». В случае снятия «Яблока» с выборов в России не будет возможным идеологическое и политическое разнообразие, выразил мнение господин Рыбаков.
- В ответ на обвинения истца в иностранном финансировании председатель «Яблока» подчеркнул, что партия получает средства только от граждан России в форме пожертвований.
- Основатель «Яблока» Григорий Явлинский поддержал свою партию в посте в Telegram во время заседания. По его словам, многие жители страны хотят голосовать за партию, потому что она предложила им проголосовать «за мир, свободу и жизнь без страха».
- Юрист и кандидат от «Яблока» Виталий Исаков в ходе заседания ответил на обвинения «Родины» в нарушении авторского права. Он отметил, что общеупотребимые фразы, цитирование которых не связано с конкретным художественным произведением, не могут охраняться авторским правом.
- Судья в ответ на это уточнил, не опровергает ли «Яблоко» авторство цитируемых фраз. «Мы исходим из того, что они являются общеупотребимыми»,— ответил господин Исаков.
- Партия «Яблоко» заявила в суде, что иск партии «Родина» о снятии с выборов в Госдуму обосновывается не агитационными материалами, а старыми публикациями, созданными до начала предвыборной агитации.
- Представитель «Яблока» Гаджи Алиев отверг претензии «Родины» к использованию изображения из ChatGPT. Он заявил, что права на созданные картинки принадлежат пользователям сервиса, а сам ИИ не может владеть авторскими правами.
- Материалы, которые истец квалифицировал как поддержку ЛГБТ (движение объявлено экстремистским и запрещено в России) создавались до выборов и не включались в структуру агитации партии, отметил представитель «Яблока». Для применения нормы об экстремизме не достаточно слов «права ЛГБТ» (движение объявлено экстремистским и запрещено в России), экстремизмом считается оправдание или побуждение к такой деятельности, но в выступлениях «Яблока» этого нет, добавил ответчик.
Судья Верховного суда Вячеслав Кириллов во время заседания
Фото: пресс-служба партии «Яблоко»
Позиция ЦИК
- Представитель ЦИК заявил, что при проведении предвыборной агитации партией «Яблоко» допущены нарушения авторского права.
- По его словам, сайт может использоваться для проведения агитации, равно как и размещенные на нем материалы, независимо от даты публикации. Как минимум один материал размещен после начала агитационного периода.
- У «Яблока» нет разрешения на использование отрывков из стихотворения и пьесы — между тем, авторские права распространяются в том числе на часть произведения.
- К результатам полученным с помощью ChatGPT защита авторского права не применима, но можно говорить о нарушении правил использования площадки.
Иностранное финансирование
- ЦИК сделал запрос о получении «Яблоком» иностранного финансирования.
- Комиссия утверждает, что в составе федерального списка партии имеются лица, получавшие такое финансирование в период, предшествующий году выборов.
- В числе контрагентов партии обнаружены несколько юрлиц, которым также поступали средства из иностранных источников.
- По словам представителя комиссии, это не может служить предметом рассмотрения в рамках текущего иска, но может стать таковым в другом деле.
- Росфинмониторинг заявил, что партия «Яблоко» получала финансирование через третьих лиц из США и Германии.
- По словам председателя московского «Яблока» Кирилла Гончарова, речь идет о нескольких пожертвованиях из Армении и Грузии «в сумме на 16 тысяч, которые были возвращены донорам».