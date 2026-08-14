В школах Ростовской области 18 августа пройдут антитеррористические учения

В школах, детских садах и колледжах Ростовской области 18 августа пройдут масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Учения пройдут по трем сценариям: захват заложников, нападение с применением горючих жидкостей и атака БПЛА. Для каждого разработан отдельный план действий. Так, при угрозе атаки беспилотника — основными рисками которой являются падение обломков, взрыв и ударная волна — педагогам предписано подать сигнал тревоги и обеспечить безопасность детей: лечь на пол, закрыть голову руками, укрыться за массивными предметами, а также отойти от окон и дверных проёмов.

В сентябре специалисты МЧС России проведут для сотрудников образовательных организаций дополнительные инструктажи по мерам безопасности.

Мария Хоперская