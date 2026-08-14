На Дону из-за чрезвычайной пожароопасности объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области из-за чрезвычайной пожароопасности объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу Ростгидрометцентра, до конца 14 августа и в течение 15 августа в 22 муниципальных образованиях Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В список вошли Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, а также Азовский, Аксайский, Боковский, Белокалитвинский, Каменский, Семикаракорский, Багаевский, Веселовский, Мартыновский, Мясниковский, Кагальницкий, Заветинский, Зерноградский, Егорлыкский, Советский и Ремонтненский районы.

МЧС России призвало жителей воздерживаться от разведения костров, соблюдать осторожность при обращении с огнем, не бросать горящие спички и окурки, не выжигать сухую траву и камыш. При обнаружении пожара ведомство рекомендует звонить по номерам 101 или 112.

Мария Хоперская