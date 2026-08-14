На Кубань с начала года ввезли 9,1 тысячи тонн арбузов и дынь

С начала 2026 года в Краснодарский край импортировано 9,1 тыс. т арбузов и дынь. Основным поставщиком стала Турция, также продукция поступала из Ирана, Казахстана и Узбекистана, сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По данным ведомства, с начала этого года объем ввезенных арбузов на территорию Краснодарского края составил 8,4 тыс. т. Турция поставила около 6,5 тыс. т, Иран — 1 тыс. т, Казахстан — 487,5 т.

Импорт дынь достиг 749,9 т. Основные партии поступили из Турции (472,7 т) и Узбекистана (253,2 т).

В ходе карантинного фитосанитарного контроля в четырех случаях обнаружена многоядная муха-горбатка. Продукция была обеззаражена.

Отмечается, что за аналогичный период 2025 года в регион было ввезено 14,3 тыс. т арбузов и дынь.

Алина Зорина