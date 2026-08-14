Бывший глава челябинского Роспотребнадзора Семенов вышел из СИЗО
Центральный районный суд Челябинска выпустил из СИЗО бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова. Вместо содержания под стражей ему назначили домашний арест до 7 октября. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.
Вместе с Анатолием Семеновым из СИЗО выпустили его сына Алексея Семенова. Фигурантов обвиняют в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По данным следствия, глава управления Роспотребнадзора лоббировал интересы организаций своих родственников во время проверок в регионе. Также господина Семенова-старшего обвиняют в создании коммерческих организаций в 2010-2026 годах через подконтрольных лиц. Чтобы скрыть свое участие в бизнесе, чиновник регистрировал предприятия на родственников и доверенных лиц, считает следствие.
Анатолия Семенова задержали сотрудники ФСБ в феврале этого года. В том же месяце к нему подали иск об изъятии 400 млн руб. В марте суд Челябинска удовлетворил иск. Следствие разыскивает второго сына чиновника.
Генпрокуратура РФ добивается обращения в доход государства имущества руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова и его родственников стоимостью более 400 млн руб., сообщается 16 февраля 2026 года. Предметом иска стали шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков, 17 машин и 12 нежилых помещений в Москве, Московской и Челябинской областях.
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 19 февраля 2026 года временно возглавила Полина Емельянова после ареста Анатолия Семенова. Ранее она занимала пост заместителя руководителя челябинского управления.
По данным Генпрокуратуры, Анатолий Семенов, возглавлявший управление Роспотребнадзора с 2005 года, получил 29,1 млн руб. с 2005 по 2024 год, а его супруга — чуть более полутора миллионов. Чиновник организовал в 2010 году ООО «Канц!», а через три года — ООО «Центр дератизации г. Челябинска», зарегистрировав предприятия на сыновей, тещу и доверенное лицо.