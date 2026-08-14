Бывший глава челябинского Роспотребнадзора Семенов вышел из СИЗО

Центральный районный суд Челябинска выпустил из СИЗО бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова. Вместо содержания под стражей ему назначили домашний арест до 7 октября. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Вместе с Анатолием Семеновым из СИЗО выпустили его сына Алексея Семенова. Фигурантов обвиняют в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По данным следствия, глава управления Роспотребнадзора лоббировал интересы организаций своих родственников во время проверок в регионе. Также господина Семенова-старшего обвиняют в создании коммерческих организаций в 2010-2026 годах через подконтрольных лиц. Чтобы скрыть свое участие в бизнесе, чиновник регистрировал предприятия на родственников и доверенных лиц, считает следствие.

Анатолия Семенова задержали сотрудники ФСБ в феврале этого года. В том же месяце к нему подали иск об изъятии 400 млн руб. В марте суд Челябинска удовлетворил иск. Следствие разыскивает второго сына чиновника.

Никита Черненко