Руководителя челябинского управления Роспотребнадзора обвинили в мошенничестве

Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова по подозрению в мошенничестве. 13 февраля Центральный районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля 2026 года, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник из суда.

По данным собеседника, во время плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области руководитель Роспотребнадзора лоббировал интересы организаций, которыми владеют и управляют его родственники.

В отношении Анатолия Семенова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Генеральная прокуратура РФ, по данным источника, направила гражданский иск об обращении в доход государства имущества, денег и ценностей стоимостью более 380 млн руб. руководителя Роспотребнадзора и его родственников.

В настоящий момент, следователи устанавливают возможную причастность Анатолия Семенова к получению взяток и незаконному участию в предпринимательской деятельности, сообщил собеседник.

Ольга Воробьева