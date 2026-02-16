К главе челябинского управления Роспотребнадзора подали иск на 400 млн рублей

Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества к главе управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолию Семенову. Рассмотрением иска займется Курчатовский районный суд Челябинска. Стоимость подлежащих изъятию активов превысила 400 млн руб., сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Вадим ахметов / URA.RU / ТАСС Анатолий Семенов (2020 год)

Фото: Вадим ахметов / URA.RU / ТАСС

Как установили прокуроры, господин Семенов незаконно совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Чтобы скрывать участие в бизнесе, глава управления привлек сыновей, тещу и доверенных лиц. Купленные на незаконные доходы активы, по данным надзора, чиновник оформлял на третьих лиц.

Истец требует обратить в доход государства шесть квартир, 18 земельных участков и 12 нежилых помещений общей площадью 25 тыс. кв. м. в Москве, Подмосковье и Челябинской области. Также прокуроры требуют изъять у господина Семенова 17 автомобилей.

13 февраля Анатолия Семенова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в мошенничестве. Следствие предполагает, что фигурант лоббировал интересы организаций его родственников во время проверок предприятий в регионе. Правоохранители также проверяют господина Семенова на причастность к получению взяток.

Никита Черненко