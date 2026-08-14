Экс-глава челябинского Роспотребнадзора отправился из СИЗО домой

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест бывшему руководителю регионального управления Роспотребнадзора Анатолию Семенову. Обвиняемый в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159, ст. 289 УК РФ) отправился домой до 7 октября 2026 года. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Меру пресечения также изменили сыну экс-главы управления Роспотребнадзора Алексею Семенову, который проходит вторым фигурантом по делу. По данным источника, во время плановых и внеплановых проверок предприятий Челябинской области Анатолий Семенов лоббировал интересы организаций, которыми владеют и управляют его родственники. Кроме того, по версии следствия, с января 2010-го по 2026 год Анатолий Семенов создал через подконтрольных лиц коммерческие организации и зарегистрировал их на своих сыновей и других людей. Тем самым он нарушил запрет для госслужащих на ведение бизнеса.

Анатолия Семенова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в феврале этого года. Местонахождение его второго сына устанавливается. В марте суд Челябинска изъял в доход государства имущество стоимостью более 400 млн руб., принадлежащее Анатолию Семенову, членам его семьи и окружению.

Виталина Ярховска