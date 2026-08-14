Против жительницы Адыгеи возбудили дело за покупку питбайка несовершеннолетнему сыну

В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которая купила сыну питбайк и позволила ему управлять им без прав. В результате ДТП подросток получил травмы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие установило, что в июне 2026 года женщина приобрела мотоцикл, относящийся к категории питбайков и являющийся спортивным инвентарем, после чего передала его своему 15-летнему сыну, не имеющему права управления транспортными средствами. Тем самым она вовлекла подростка в действия, представляющие опасность для его жизни.

23 июля 2026 года подросток, управляя питбайком по дорогам общего пользования, попал в ДТП, в результате которого получил травмы различной степени тяжести.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие.

Алина Зорина