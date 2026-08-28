«Регионы конкурируют уже не льготами, а скоростью решений»

Сегодня бизнес принимает решения в условиях высокой стоимости денег, меняющихся налоговых правил и перестройки внешних рынков. Это меняет и требования к региональной экономической политике: предпринимателям важны не только меры поддержки, но и предсказуемые правила игры, скорость принятия решений и качество сопровождения проектов. О том, как в этих условиях меняется экономика Краснодарского края, в интервью Guide рассказал заместитель губернатора Александр Руппель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

— Краснодарский край сохраняет позиции одного из самых комфортных для предпринимателей регионов страны. За счет чего бизнес продолжает расти, несмотря на высокие процентные ставки, изменение налоговых правил и другие объективные сложности?

— Мы действительно видим устойчивую положительную динамику. В Краснодарском крае работают более 332 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — это четвертый показатель в стране после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Число самозанятых превысило 823 тыс. человек. И это тоже четвертый результат среди российских регионов.

Но, на мой взгляд, важнее даже не сами цифры, а причины, по которым они появляются. Краснодарский край исторически остается территорией высокой предпринимательской активности. Здесь люди привыкли рассчитывать прежде всего на собственные силы, готовы брать на себя ответственность, искать новые возможности и открывать свое дело. Это уже часть экономической культуры региона.

«Краснодарский край исторически остается территорией высокой предпринимательской активности. Здесь люди привыкли рассчитывать прежде всего на собственные силы, готовы брать на себя ответственность, искать новые возможности и открывать свое дело. Это уже часть экономической культуры региона»

При этом важно понимать: предпринимательская активность возникает не сама по себе. Она развивается там, где есть спрос, инфраструктура и понятные условия для ведения бизнеса.

Кубань обладает сразу несколькими такими преимуществами. Мы остаемся одним из крупнейших потребительских рынков страны. По официальной статистике, постоянное население региона составляет порядка 6 млн человек. Прибавьте сюда ежегодный турпоток в размере до 20 млн человек — и вы получите совокупный рынок сбыта, которым могут похвастаться буквально единицы субъектов страны. Это означает высокий спрос практически во всех сегментах экономики — от торговли и услуг до строительства, логистики и производства.

Второй фактор — выгодное географическое положение. Развитая дорожная сеть, железнодорожная инфраструктура, крупные транспортные узлы и порты делают регион удобной площадкой как для внутреннего рынка, так и для внешней торговли.

И наконец, важную роль играет система поддержки бизнеса. Мы последовательно выстраивали ее таким образом, чтобы предприниматель мог получить помощь на любой стадии развития проекта — от идеи и регистрации бизнеса до масштабирования производства, реализации инвестиционного проекта или выхода на экспорт.

Все это в совокупности и формирует предпринимательскую среду, которая продолжает развиваться даже в условиях высокой неопределенности.

При этом я бы обратил внимание еще на одну тенденцию. Часто Краснодарский край воспринимают исключительно как регион торговли, туризма и сельского хозяйства. Но структура малого бизнеса становится значительно более разнообразной. Мы видим устойчивый рост количества компаний в промышленности, логистике, сфере информационных технологий. Это означает, что экономика постепенно усложняется. А чем более диверсифицирована экономика, тем она устойчивее к любым внешним вызовам.

— Какие вызовы предприниматели называют наиболее серьезными?

— Если говорить откровенно, то бизнес работает в условиях сразу нескольких факторов давления.

Первый — это стоимость заемных средств. Высокая ключевая ставка неизбежно влияет на инвестиционную активность. Предприниматели осторожнее подходят к новым проектам, внимательнее считают экономику, откладывают решения, если не уверены в сроках окупаемости. Сегодня практически каждое инвестиционное решение проходит гораздо более глубокую оценку, чем несколько лет назад.

Второй серьезный фактор — налоговая реформа. Любые изменения налогового законодательства неизбежно вызывают вопросы. И здесь главная задача власти — максимально быстро снять неопределенность.

Поэтому мы сделали ставку не на формальное информирование, а на постоянный откровенный диалог с предпринимательским сообществом. По поручению губернатора провели серию межмуниципальных бизнес-форумов — совместно с органами власти, налоговой службой, прокуратурой, руководителями наших фондов. Не просто рассказывали про меры поддержки и изменения законодательства, а предметно отвечали на все возникающие у предпринимателей вопросы. Кроме того, создали специальную рабочую группу, которая в постоянном режиме отслеживает влияние налоговых изменений на деятельность малого и среднего бизнеса. Для нас важно получать обратную связь напрямую от предпринимателей и при необходимости оперативно корректировать региональные меры поддержки.

Есть и вызовы, характерные именно для нашего региона. Краснодарский край находится в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции. Ограничения мобильного интернета, атаки беспилотников на объекты бизнеса, нарушения логистических цепочек — это новая реальность, с которой столкнулась экономика.

Поэтому задача власти заключается не только в развитии новых инструментов поддержки, но и в способности быстро реагировать на возникающие риски. Недавняя ситуация с атакой на складской комплекс в Краснодаре это хорошо показала. Мы оперативно организовали работу горячей линии, чтобы каждый предприниматель получил индивидуальное решение своей ситуации. Собрали представителей банков, институтов развития, налоговой службы и создали рабочую группу, буквально по горячим следам запустили первую меру поддержки — льготный заем для наших предпринимателей по ставкам от 2 до 6% годовых по линии краевого Фонда микрофинансирования. Чтобы не накладывать на плечи пострадавшего бизнеса дополнительную долговую нагрузку, предусмотрели возможность отсрочки выплаты «тела» займа до 12 месяцев.

Главный принцип остается неизменным: бизнес не должен оставаться один на один со своими проблемами.

— Получается, сегодня меняет­ся не только экономика, но и сама модель государст­венной поддержки бизнеса?

— Безусловно. Если еще несколько лет назад предприниматель чаще всего приходил за конкретной мерой поддержки — льготным займом или поручительством,— то сегодня запрос стал гораздо шире.

Как я уже сказал, современный бизнес живет в условиях, когда одновременно меняются налоговые правила, финансовый рынок, логистика, экспортные маршруты, требования к цифровизации. Поэтому предпринимателю важно не столько получить отдельную услугу, сколько понимать, как двигаться дальше.

Именно поэтому мы последовательно перестраиваем систему поддержки по принципу комплексного сопровождения. Предпринимателю неважно, какое ведомство отвечает за тот или иной инструмент. Ему важно прийти с задачей и получить решение. Такую роль сегодня выполняет центр «Мой бизнес». Он не только оказывает широкий пул мер поддержки по своей линии, но и по сути стал единой точкой входа по всем вопросам предпринимательской деятельности.

Я бы не стал измерять эффективность системы поддержки только объемом выданных средств. Для нас гораздо важнее, чтобы предприниматель быстрее принимал решения о развитии бизнеса. Если благодаря сопровождению компании запускают новые проекты, выходят на новые рынки или сохраняют инвестиционные планы, значит, система работает правильно.

Отдельным направлением становится поддержка участников специальной военной операции. Мы рассматриваем вовлечение ветеранов и членов их семей в предпринимательство не как отдельную социальную меру, а как часть экономической политики. Для них действуют специальные финансовые продукты, образовательные программы, персональное сопровождение. Наша задача — помочь человеку не просто открыть бизнес, а сделать его устойчивым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Руппель: «В Краснодарском крае работают более 332 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — это четвертый показатель в стране»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Александр Руппель: «В Краснодарском крае работают более 332 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — это четвертый показатель в стране»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

— Краснодарский край традиционно остается одним из крупнейших экспортных регионов страны. Как сегодня меняется внешняя торговля?

— Сегодня экспорт переживает, наверное, самую масштабную трансформацию за последние годы. И я бы оценивал происходящие изменения не только через объемы поставок.

По итогам первого квартала экспорт Краснодарского края практически сохранился на уровне прошлого года. При этом гораздо важнее другое — почти две трети экспортной выручки приходится на несырьевой неэнергетический экспорт. Это означает, что регион постепенно уходит от модели, при которой основу поставок составляло сырье, и увеличивает долю продукции с более высокой добавленной стоимостью.

«Почти две трети экспортной выручки приходится на несырьевой неэнергетический экспорт. Это означает, что регион постепенно уходит от модели, при которой основу поставок составляло сырье, и увеличивает долю продукции с более высокой добавленной стоимостью»

Мы видим устойчивый рост пищевой переработки, металлургической продукции, постепенно расширяется экспорт промышленной продукции. Это более сложная экономика, а значит — более устойчивая.

Одновременно меняется и география поставок. За последние годы кубанские компании смогли достаточно быстро переориентироваться на рынки Ближнего Востока, Азии, Африки, стран СНГ. Сегодня крупнейшими импортерами нашей несырьевой продукции являются Турция, Китай, Египет, ОАЭ, Казахстан, Беларусь, Индия и целый ряд других государств.

Конечно, внешняя торговля остается одной из наиболее чувствительных сфер экономики. Предприятия сталкиваются с ограничениями международных расчетов, удорожанием логистики, ростом стоимости фрахта судов и страхования грузов. Все это объективно влияет на себестоимость продукции и конкурентоспособность.

Поэтому задача государства сегодня — с одной стороны, подставить плечо в виде мер поддержки, а с другой — снять максимальное количество административных и инфраструктурных барьеров. Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям искать иностранных партнеров, сопровождает экспортные контракты, консультирует по вопросам международных расчетов, организует участие в зарубежных выставках, компенсирует часть транспортных расходов. Только с начала этого года более 700 малых и средних компаний получили свыше 1,7 тыс. мер поддержки. Это примерно на треть больше, чем годом ранее.

Очень важно, что экспорт перестает быть историей только для крупных предприятий. Более 90% кубанских экспортеров — это субъекты малого и среднего бизнеса. И именно они становятся главным драйвером освоения новых рынков.

— Инвестиционный портфель региона также продолжает расти. Что определяет инвестиционную привлекательность Краснодарского края?

— В этом году на Петербургском экономическом форуме Агентство стратегических инициатив традиционно презентовало рейтинг инвестклимата регионов России. И впервые в своей истории Краснодарский край поднялся на 4-е место — это высокая оценка качества нашей работы в последние годы. Мы разработали широкий пул преференций для бизнеса, создали специализированные фонды, внедрили региональный инвестиционный стандарт, ускорили процессы, выстроили стратегические для экономики края приоритеты. В итоге второй год подряд инвестиции в экономику превышают 1 трлн руб.

Мы пошли дальше и оцифровали весь инвестиционный портфель — сегодня это 764 проекта на общую сумму свыше 5,2 трлн руб. По каждому из них составлены дорожные карты: теперь мы точно понимаем, на каком этапе находится каждый проект, где возникают отклонения от графика, и можем точечно принимать решения, чтобы доводить проекты до результата.

Но, на мой взгляд, главное изменение заключается не в масштабе инвестиций, а в их качестве.

Еще несколько лет назад на лидерских позициях в инвестпортфеле с огромным отрывом располагались ТЭК и строительство, вместе они весили больше 60%. Сейчас беспрецедентные меры поддержки впервые в истории региона вывели на первое место промышленность. На второе место — санаторно-курортный комплекс. Структура инвестиционного портфеля становится значительно более сбалансированной. Когда регион развивается сразу по нескольким направлениям, он меньше зависит от конъюнктуры отдельных рынков.

При этом хочу особенно подчеркнуть, что инвестиционный климат сегодня определяется уже не только льготами или наличием земельных участков. Все большую роль играют скорость принятия решений, качество сопровождения проектов, эффективность взаимодействия бизнеса и власти. Именно над этим мы сегодня последовательно работаем.

— Какой вы видите экономику Краснодарского края в ближайшие годы?

— Мне кажется, мы находимся в очень интересной точке развития. Краснодарский край уже давно перестал быть регионом, который ассоциируется исключительно с морем, сельским хозяйством или курортами. Все эти направления по-прежнему остаются нашими сильными сторонами, но одновременно формируется новая экономика — более сложная, технологичная и диверсифицированная.

Наряду с современными агропредприятиями появляются высокотехнологичные производства, индустриальные парки, фармацевтические предприятия, центры разработки цифровых решений. Туризм становится драйвером развития креативных индустрий, сферы услуг, пищевой промышленности, транспорта. Малый бизнес все активнее интегрируется в крупные производственные цепочки и создает экспортные проекты.

На мой взгляд, именно в этом и заключается главная задача региональной экономической политики — не делать ставку на какую-то одну отрасль, а создавать условия, при которых разные направления усиливают друг друга.

В современном мире регионы конкурируют уже не столько размером налоговых льгот, сколько качеством институтов развития, скоростью принятия решений и уровнем доверия бизнеса к власти. Если предприниматель понимает, что его слышат, готовы оперативно решать возникающие вопросы и сопровождать проект на всех этапах, он будет инвестировать даже в условиях высокой неопределенности.

Именно такую модель взаимодействия с бизнесом мы сегодня и строим. Уверен, что она станет одним из ключевых факторов дальнейшего развития экономики Краснодарского края.

Беседовала Ольга Любимцева