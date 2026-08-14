В Севастополе возбудили дело о подпольном покерном клубе

Следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Севастополя, организовавших подпольный покерный клуб. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

По данным следствия, житель Севастополя и его знакомая с лета 2023 года организовали покерный клуб в помещении на улице Парковой. Изначально они играли в узком кругу общения, но со временем, когда желающих сделать ставки стало больше, увлечение переросло в подпольный бизнес с извлечением незаконного дохода. Для посетителей был организован платный вход, за деньги предоставлялись фишки различного номинала и карты.

Деятельность пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Севастополю. В ходе обысков изъяты игровые столы, карты, фишки и денежные средства.

Фигуранты полностью признали вину, сотрудничают со следствием и дают показания. Устанавливается весь круг причастных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Алина Зорина