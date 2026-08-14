На Кубани собрали более 11 млн тонн ранних зерновых культур

В Краснодарском крае завершилась уборочная кампания зерновых колосовых и зернобобовых культур. По данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, аграрии собрали 11,4 млн т озимой пшеницы, ячменя и гороха, что практически на 2 млн т превышает показатель прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Большая часть урожая пришлась на озимую пшеницу — собрано почти 9,5 млн т. Средняя урожайность по краю составила 58,2 ц/га.

В министерстве отмечают, что благодаря ученым все поля пшеницы и ячменя засевают исключительно семенами кубанской селекции. В Краснодарском крае стремятся к тому, чтобы так было и по другим культурам.

Александра Локтионова