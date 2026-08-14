В бюджет Ростовской области поступило более 96 млн рублей дивидендов

В консолидированный бюджет Ростовской области поступило свыше 96 млн рублей в виде дивидендов от акций, находящихся в региональной собственности. Средства зачислены по результатам работы компаний в 2025 году, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Выплаты сформированы за сеёт компаний, работающих в сфере инвестиционной деятельности, дорожного строительства, фармацевтики и жилищно-коммунального хозяйства.

Годовой план по данному виду доходов исполнен более чем на 270%. Планомерный рост поступлений фиксируется с 2024 года.

Мария Хоперская