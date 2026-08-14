На свалке в Таганроге обнаружили очаг тления площадью 3 тысячи квадратных метров
В Таганроге на территории несанкционированной свалки на Николаевском шоссе был зафиксирован крупный очаг тления. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Министр ЖКХ Ростовской области
По данным главы минЖКХ региона, площадь тления составила 3 тыс. кв. м. К ликвидации очага привлекли семь единиц техники и 16 специалистов. Для борьбы с тлением они применяют инертные материалы.
Угрозы распространения огня нет, резюмировала Антонина Пшеничная.