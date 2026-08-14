На свалке в Таганроге обнаружили очаг тления площадью 3 тысячи квадратных метров

В Таганроге на территории несанкционированной свалки на Николаевском шоссе был зафиксирован крупный очаг тления. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министр ЖКХ Ростовской области Фото: Министр ЖКХ Ростовской области

По данным главы минЖКХ региона, площадь тления составила 3 тыс. кв. м. К ликвидации очага привлекли семь единиц техники и 16 специалистов. Для борьбы с тлением они применяют инертные материалы.

Угрозы распространения огня нет, резюмировала Антонина Пшеничная.

Мария Хоперская