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На свалке в Таганроге обнаружили очаг тления площадью 3 тысячи квадратных метров

В Таганроге на территории несанкционированной свалки на Николаевском шоссе был зафиксирован крупный очаг тления. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Министр ЖКХ Ростовской области

Фото: Министр ЖКХ Ростовской области

По данным главы минЖКХ региона, площадь тления составила 3 тыс. кв. м. К ликвидации очага привлекли семь единиц техники и 16 специалистов. Для борьбы с тлением они применяют инертные материалы.

Угрозы распространения огня нет, резюмировала Антонина Пшеничная.

Мария Хоперская

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