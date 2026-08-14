В западной части Ростова-на-Дону реконструируют главный ливневый коллектор

В Ростове-на-Дону продолжается реконструкция главного ливневого коллектора в западной части города. Общая протяженность сети превышает семь километров, сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой РФ Фото: минстрой РФ

На сегодняшний день строители проложили около двух километров трубопроводов и смонтировали более 20 смотровых и перепадных колодцев. Основные участки пролегают вдоль улиц Доватора, Жданова, Ткачева, Еременко, а также по проспектам Солженицына и Маршала Жукова.

После окончания работ дождевые и талые воды будут направлены на новые очистные сооружения проектной мощностью около 49 тысяч кубометров в сутки. Очистка предусматривает несколько этапов: механическую и химическую фильтрацию, доочистку на сорбционных фильтрах и финальное обеззараживание ультрафиолетом.

На объекте ежедневно работают 58 человек, задействованы 23 единицы техники. Строительство ведется как открытым, так и бестраншейным методом. Завершить реконструкцию планируется в 2028 году.

Мария Хоперская