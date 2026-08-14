Жители Ростовской области потратили 124,6 млн рублей на препараты от импотенции

За первое полугодие 2026 года жители Ростовской области потралили 124,6 млн руб. на приобретение в аптеках препаратов от эректильной дисфункции. Такие данные donnews.ru предоставило маркетинговое агентство DSM Group. Показатель превысил результат аналогичного периода прошлого года на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего за шесть месяцев жители региона купили 166,8 тыс. пачек лекарств от импотенции. В 2025 году этот показатель был меньше на 7,1 тыс. упаковок.

Наибольшая доля продаж пришлась на два бренда: Тадалафил (36) и Силденафил (33,5). За ними по популярности следуют Динамико (12,5), Вилдегра (3,3) и Эффекс (2,8).

Мария Хоперская