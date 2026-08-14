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Инфляция в Ростовской области ускорилась в июне до 1,03%

В июне 2026 года инфляция в Ростовской области ускорилась относительно мая и составила 1,03% в месячном выражении. Об этом свидетельствуют материалы регионального отделения Банка России.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основным драйвером подорожания стало моторное топливо: рост цен на бензин и дизель потянул вверх общие показатели. Заметно выросла стоимость услуг связи, а также непродовольственных товаров — одежды, бытовой техники и химии. Продовольственные товары дорожали медленнее остальных категорий.

Несмотря на месячное ускорение, годовая инфляция в регионе остается ниже среднероссийской: 5,88% против 6,02% по стране.

В Банке России отметили, что базовая инфляция, очищенная от разовых факторов, сохранила стабильность. Аналитики мегарегулятора не фиксируют системного разгона цен в регионе, однако указывают, что текущая экономическая ситуация требует пристального внимания.

Мария Хоперская

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