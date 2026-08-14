Закупки стройматериалов в Ростовской области сократились на 15,6%

С начала 2026 года в Ростовской области объем закупок строительных материалов снизился на 15,6%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные электронной торговой площадки ТендерПро. Причиной называют сокращение числа инвестиционных проектов в сфере производства стройматериалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Число инвестпроектов в сфере производства стройматериалов за последние 12 месяцев сократилось на 53% в годовом выражении. Аналогичная тенденция прослеживается в большинстве отраслей, что повлекло за собой существенное сокращение портфеля заказов у застройщиков.

Закупки материалов для удешевления строительства в регионе снизились на 16,1% год к году. Наиболее значительно упал спрос на стеклопластиковую арматуру (36,5%), газобетон (24,2%) и лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) (11,9%).

Мария Хоперская