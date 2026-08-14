Донские аграрии собрали 13,6 млн тонн ранних зерновых

Аграрии в Ростовской области собрали 13,6 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых. Валовой сбор озимой пшеницы достиг 12,2 млн тонн — один из рекордных показателей для региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Урожайность составила 42,6 центнера с гектара. Результат расценивается как высокий с учетом неудач последних двух лет и сложных условий в ходе уборочной кампании.

Приоритетной задачей остается содействие сельхозпроизводителям в сбыте продукции на экспортных рынках. От этого, по оценке властей, напрямую зависит финансовая устойчивость аграрных предприятий и формирование задела на будущий сезон.

Мария Хоперская