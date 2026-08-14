Минобороны РФ: над Ростовской областью и Азовским морем сбили БПЛА

В период с 20:00 13 августа до 8:00 14 августа над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили украинские БПЛА. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.

Всего за указанный временной промежуток над территорией страны перехватили 553 БПЛА. О работе ПВО отчитались в: Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ленинградской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым. БПЛА сбили над Черным морем.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 14 августа над Каменском-Шахтинским и Каменским районом сбили около 20 беспилотников. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Будет уточняться.

Мария Хоперская