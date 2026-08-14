Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 553 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 553 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 13 августа до 08:00 14 августа по московскому времени. Беспилотники перехватили и ликвидировали над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, над территорией Севастополя в течение прошедшей ночи ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и прокурор Кубани Виктор Винецкий провели выездное совещание по оперативной обстановке в Новороссийске после атаки беспилотников 12 августа. По последним данным, повреждено 185 домов, из них 36 многоквартирных, поступило 404 обращения от жителей. В больнице Новороссийска остаются 12 человек. Комиссии по определению ущерба работают в каждом районе — больше всего повреждений в Восточном и Приморском районах.

Алина Зорина