Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области с 15 августа открывается охота на барсука и серую ворону

В Ростовской области с 15 августа открывается новый охотничий сезон. Согласно информации регионального Министерства природных ресурсов, охотникам разрешена добыча барсука и серой вороны.

Сезон охоты на барсука продлится с 15 августа по 31 октября 2026 года, на серую ворону — с 15 августа по 31 декабря 2026 года. Одновременно с открытием сезона в регионе вводится запрет на охоту на взрослых самцов европейской косули.

Минприроды напоминает, что выходить на охоту можно только при наличии действующего охотничьего билета и разрешения на добычу конкретного вида животного.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд