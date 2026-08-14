В Ростовской области с 15 августа открывается охота на барсука и серую ворону

В Ростовской области с 15 августа открывается новый охотничий сезон. Согласно информации регионального Министерства природных ресурсов, охотникам разрешена добыча барсука и серой вороны.

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Сезон охоты на барсука продлится с 15 августа по 31 октября 2026 года, на серую ворону — с 15 августа по 31 декабря 2026 года. Одновременно с открытием сезона в регионе вводится запрет на охоту на взрослых самцов европейской косули.

Минприроды напоминает, что выходить на охоту можно только при наличии действующего охотничьего билета и разрешения на добычу конкретного вида животного.

Мария Хоперская