На качество и безопасность на Дону проверили 462,7 тысячи тонн овощей и фруктов

Специалисты Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК в целях декларирования оценили более 462,7 тыс. т плодоовощной продукции. Это почти в пять раз превышает объем, проверенный за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На качество и безопасность проверили томаты, черешня, репчатый лук, продовольственный картофель, столовая и сахарная свекла, морковь, арбузы, а также другие виды сельскохозяйственной продукции регионального производства. Черешня, арбузы и сахарная свекла представлены для декларирования впервые — в прошлом году эти виды продукции на исследования не поступали. Наиболее значительные партии составили сахарная свекла — 351 тыс. т — и картофель — 89,2 тыс. т.

Все образцы подтвердили соответствие установленным нормам качества и безопасности. По итогам испытаний оформлены протоколы для получения деклараций соответствия.

Мария Хоперская