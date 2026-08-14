Шесть БПЛА сбили над Севастополем

Над территорией Севастополя в течение прошедшей ночи ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, ночью военные в Севастополе отражали атаку ВСУ. Работали ПВО и мобильные огневые группы. По данным губернатора, беспилотники сбили в районе Северной стороны, Нахимовском и Гагаринском районах.

В период действия воздушной тревоги жителей и гостей Севастополя просят не пренебрегать мерами безопасности, не оставаться на открытых пространствах и уйти в безопасные места.

Алина Зорина