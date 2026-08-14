Продажи новых авто в Ростовской области снизились в июле

В июле 2026 года в Ростовской области было реализовано 2,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит «Автостат Инфо». За январь–июль в регионе продано 7,4 тыс. новых машин, что на 16% меньше в годовом выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Лидером по продажам в регионе в июле стал АвтоВАЗ — 652 единицы (показатель не изменился в годовом выражении). На второй строчке расположился Haval с 326 автомобилями (-10%). Тройку замкнул Tenet — 306 машин; производство этого бренда в Калуге стартовало в августе прошлого года.

В пятерку наиболее востребованных марок вошли также два китайских бренда: Geely — 203 штуки (-7%) и Changan — 175 единиц (-29%). Среди других популярных марок — Jetour, Belgee, Mazda, Toyota и Jeland, автомобили которого выпускают в Санкт-Петербурге.

Самыми продаваемыми моделями в Ростовской области по итогам июля стали Haval Jolion, Tenet T7, Lada Granta, Lada Vesta и Tenet T4.

Мария Хоперская