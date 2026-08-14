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Инспекция Ростовской области составила 788 протоколов за непокос травы

С начала 2026 года специалисты инспекции составили 788 протоколов за необеспечение своевременного покоса сорной растительности в Ростовской области. Общая сумма назначенных штрафов достигла 2,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Административная инспекция Ростовской области напомнила собственникам и арендаторам земельных участков об обязательном требовании регулярно уничтожать сорняки — такая норма закреплена в правилах благоустройства городских и сельских поселений региона.

За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по ст. 5.1 Областного закона № 273-ЗС «Об административных правонарушениях». Штраф для граждан составляет до 5 000 рублей, для должностных лиц — до 50 000 рублей, для юридических лиц — до 100 000 рублей.

Мария Хоперская

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