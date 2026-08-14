На Ставрополье число банкротств компаний почти удвоилось за полгода

В первом полугодии 2026 года в Ставропольском крае банкротами признали 112 юридических лиц — на 57,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года (71). Число инициированных процедур банкротства выросло почти вдвое: с 87 до 168. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в пресс-службе Контур.Фокус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По мнению председателя Северо-Осетинского регионального отделения «Опоры России» Дмитрия Дзгоева, рост банкротств отражает давление на малый и средний бизнес: компании сталкиваются с падением выручки и рентабельности, снижением спроса, ростом налоговой нагрузки и кадровым дефицитом. В зоне наибольшего риска — микробизнес в торговле, общепите и сфере услуг.

Лидером по числу инициированных процедур стала оптовая торговля: 45 против 33 годом ранее — рост на 36,4%. На втором месте — строительство зданий, где количество процедур увеличилось в 2,5 раза: с 6 до 15. В пятёрку отраслей с наибольшим числом банкротств также вошли деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта — 10 процедур (рост в 2,5 раза), специализированные строительные работы — 9 (рост в 4,5 раза) и растениеводство с животноводством — 9 (рост в 4,5 раза).

Одновременно в регионе снизилась регистрационная активность: за первое полугодие 2026 года в Ставропольском крае открыли 697 компаний против 835 годом ранее — на 16,5% меньше.

Мария Хоперская