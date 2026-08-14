Рост сбора урожая по отдельным культурам в Ростовской области может превысить 25%

Валовой сбор урожая в Ростовской области по отдельным культурам в ходе уборочной кампании 2026 года может вырасти не менее чем на 25%. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на председателя комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества законодательного собрания региона Вячеслава Василенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Аналогичная тенденция фиксируется и в других южных субъектах. «Урожай в регионах — речь о ЮФО — выше прошлого года. И валовой сбор выше, чем в прошлом году. Мы это видим у себя, и те оперативные данные, которые мы имеем от соседей, по ранним зерновым и зернобобовым ситуация лучше, чем это было в прошлом году. Я думаю, что по отдельным культурам 25% будет рост сбора урожая в Ростовской области, не меньше», — цитирует Василенко издание.

Уборочная кампания на Дону находится на завершающей стадии. Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщал, что к середине августа обмолочено 2,9 млн га — порядка 90% площадей.

Ростовская область входит в число ведущих экспортёров зерна: доля региона составляет порядка 12% от общего объёма российского зернового экспорта, география поставок охватывает более 100 стран.

Мария Хоперская