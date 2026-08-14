На одну онлайн-покупку электроники на Кубани в среднем тратят 36 тысяч рублей

В Краснодарском крае средний чек на покупку электроники на маркетплейсах в период с июня 2025 года по май 2026 года составил 36,1 тыс. руб. Это на 1,6% выше среднего по России (35,5 тыс. руб.) и почти на 4% больше Москвы (34,8 тыс. руб.). В Адыгее показатель немного ниже — 35,2 тыс. руб., что практически соответствует среднероссийскому уровню. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в PR-службе международного онлайн-ритейлера «Дубайский экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

«При этом внутри Краснодарского края картина довольно неожиданная. Сам Краснодар показывает самый низкий средний чек среди рассмотренных нами городов региона — 33,6 тыс. руб. Для сравнения, в Кропоткине он достигает 42 тыс. руб., в Туапсе — 41,4 тыс., в Горячем Ключе — 41,2 тыс., в Темрюке и Приморско-Ахтарске — по 40,8 тыс. руб. Даже в Сочи средний чек заметно выше краснодарского — 37,3 тыс. руб.»,— рассказал CEO и управляющий партнер международного онлайн-ритейлера «Дубайский экспресс» Никита Терехов.

Эксперт добавил, что сам по себе высокий средний чек в небольшом городе, конечно, не означает, что его жители в целом тратят на электронику больше, чем жители крупного регионального центра. Скорее всего, здесь играет роль структура онлайн-спроса.

«В крупном городе вроде Краснодара выбор электроники в офлайне значительно шире, а интернет давно стал обычным каналом для покупок любого масштаба — от относительно недорогих устройств и аксессуаров до смартфонов и ноутбуков. Большое количество недорогих заказов в итоге снижает средний чек. В небольших городах ситуация может быть обратной. Онлайн там особенно востребован именно тогда, когда нужной модели или ценового предложения нет в местной рознице. Поэтому через интернет чаще могут заказывать более дорогую технику: смартфоны, ноутбуки, игровые устройства и другие товары с высоким чеком. Покупателей может быть меньше, но сама структура заказов оказывается дороже»,— пояснил Никита Терехов.

По словам эксперта, возможен и эффект аудитории: покупатели дорогой электроники в интернете из небольших городов — это более узкая группа потребителей, тогда как в Краснодаре онлайн-покупки охватывают гораздо более широкий круг жителей.

«Интересны и курортные города. Туапсе и Геленджик показывают средний чек выше Сочи и заметно выше Краснодара. Теоретически здесь может влиять специфика доходов и потребления в курортных районах, в том числе наличие обеспеченной аудитории и приезжих. Но по одной статистике заказов нельзя достоверно разделить покупки местных жителей и туристов, поэтому это пока можно рассматривать только как одну из гипотез»,— резюмировал эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в электронной торговле малые компании Краснодара за год увеличили оборот на 16%.

Маргарита Синкевич