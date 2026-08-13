Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 193 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 193 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехватили и ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

«Ъ-Кубань» писал, что губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Кубани Виктор Винецкий провели выездное совещание по оперативной обстановке в Новороссийске после атаки беспилотников 12 августа. По последним данным, повреждено 185 домов, из них 36 многоквартирных, поступило 404 обращения от жителей.

В больнице Новороссийска остаются 12 человек. Комиссии по определению ущерба работают в каждом районе — больше всего повреждений в Восточном и Приморском районах.

Вениамин Кондратьев также осмотрел школу в Новороссийске, пострадавшую от атаки БПЛА. Из-за повреждений несущей стены завершить ремонт к началу учебного года не удастся — работы планируют закончить ко второй четверти. Кроме того, в Новороссийске специалисты закончили ремонт водовода, поврежденного в результате ночной атаки беспилотников. Подача воды жителям возобновлена в обещанные сроки.

Алина Зорина