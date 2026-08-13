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В Севастополе сняли ограничения на электроснабжение

В Севастополе отменен режим временного ограничения электроснабжения. Диспетчер Черноморского РДУ дал команду включить всех потребителей, сообщило предприятие «Севастопольэнерго».

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Команда поступила в 19:43 мск. Мера действует до следующего распоряжения о введении ограничений.

После восстановления электроснабжения жителей просят не включать все электроприборы одновременно. Резкая нагрузка на сеть после длительного отсутствия напряжения может привести к повторным авариям и перегрузкам. Технику рекомендуется подключать постепенно.

Алина Зорина

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