В Севастополе сняли ограничения на электроснабжение
В Севастополе отменен режим временного ограничения электроснабжения. Диспетчер Черноморского РДУ дал команду включить всех потребителей, сообщило предприятие «Севастопольэнерго».
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Команда поступила в 19:43 мск. Мера действует до следующего распоряжения о введении ограничений.
После восстановления электроснабжения жителей просят не включать все электроприборы одновременно. Резкая нагрузка на сеть после длительного отсутствия напряжения может привести к повторным авариям и перегрузкам. Технику рекомендуется подключать постепенно.