В Севастополе сняли ограничения на электроснабжение

В Севастополе отменен режим временного ограничения электроснабжения. Диспетчер Черноморского РДУ дал команду включить всех потребителей, сообщило предприятие «Севастопольэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Команда поступила в 19:43 мск. Мера действует до следующего распоряжения о введении ограничений.

После восстановления электроснабжения жителей просят не включать все электроприборы одновременно. Резкая нагрузка на сеть после длительного отсутствия напряжения может привести к повторным авариям и перегрузкам. Технику рекомендуется подключать постепенно.

Алина Зорина